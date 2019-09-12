  • Экс-министр обороны ДНР объяснил желание республики войти в состав РФ

    12 сентября 2019, 19:47

    Алена Макаренко

    Москва могла предложить главе ДНР Денису Пушилину заявить о планах республики войти в состав России. Россия могла решить отомстить Киеву за трудности в переговорах по транзиту газа в Европу. Это мнение бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, которым он поделился с агентством Ura.ru.
    Экс-министр обороны ДНР объяснил желание республики войти в состав РФ

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    Военный эксперт напомнил, что незадолго до этого «Нафтогаз» объявил о намерении потребовать от «Газпрома» компенсацию в 11-14 миллиардов долларов, если с 1 января 2020 года российская компания прекратит транзит газа через Украину.

    «Я бы связал заявление Пушилина именно с этим — с самым больным для наших властей, с экономическим вопросом прокачки газа в Европу. Возможно, Москва, без указания которой Пушилин и пальцем не пошевельнет, решила надавить таким образом на Украину, чтобы она пошла на уступки в газовом вопросе», — предположил Стрелков.

    Он напомнил, что еще совсем недавно Пушилин разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и попросил «взять Донбасс обратно». Сейчас же заявление главы республики прямо противоположно. По мнению Стрелкова, так Пушилин «озвучивает шизофрению».