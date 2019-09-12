Экс-министр обороны ДНР объяснил желание республики войти в состав РФ

«Позиция очень странная»: требование компенсаций от «Газпрома» сравнили с покупкой квартиры Подробнее

Военный эксперт напомнил, что незадолго до этого «Нафтогаз» объявил о намерении потребовать от «Газпрома» компенсацию в 11-14 миллиардов долларов, если с 1 января 2020 года российская компания прекратит транзит газа через Украину.

«Я бы связал заявление Пушилина именно с этим — с самым больным для наших властей, с экономическим вопросом прокачки газа в Европу. Возможно, Москва, без указания которой Пушилин и пальцем не пошевельнет, решила надавить таким образом на Украину, чтобы она пошла на уступки в газовом вопросе», — предположил Стрелков.

Он напомнил, что еще совсем недавно Пушилин разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и попросил «взять Донбасс обратно». Сейчас же заявление главы республики прямо противоположно. По мнению Стрелкова, так Пушилин «озвучивает шизофрению».