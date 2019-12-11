  • Экс-министр национальной обороны Греции выступил против признания неканонической церкви Украины

    11 декабря 2019, 16:12

    Ольга Ситникова

    Ранее архиепископ Афинский и всей Греции Иероним признал неканоническую структуру украинских раскольников ПЦУ. Бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос раскритиковал его решение. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на агентство церковных новостей Romfea.

    По информации «Царьграда», Панос Камменос отверг признание ПЦУ в ходе своего выступления на научной конференции Института геополитических исследований. Оно проходило в Фонде Ставроса Ниархоса. Экс-министр убежден, что признание равняется совершению преступления.

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    «Архиепископ Иероним совершил преступление и архиереи Священного Синода совершили преступление, когда на последнем архиерейском соборе они признали незаконную украинскую церковь первыми», — уточнил Камменос.

    По мнению бывшего министра, подобное решение настраивает Россию против греческой церкви. «Решение сделать приятное Фанару и поддаться давлению некоторых американских кругов настроило Россию против нас», — отметил он.

    Камменос также подчеркнул, что ответственность за будущее лежит на архиепископе Иерониме и архиереях Священного Синода.

    Ранее предстоятель Александрийской Церкви Патриарх Феодор II признал ПЦУ. Это случилось на литургии в храме Архангела Михаила в Каире.