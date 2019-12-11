Экс-министр национальной обороны Греции выступил против признания неканонической церкви Украины

По информации «Царьграда», Панос Камменос отверг признание ПЦУ в ходе своего выступления на научной конференции Института геополитических исследований. Оно проходило в Фонде Ставроса Ниархоса. Экс-министр убежден, что признание равняется совершению преступления.

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«Архиепископ Иероним совершил преступление и архиереи Священного Синода совершили преступление, когда на последнем архиерейском соборе они признали незаконную украинскую церковь первыми», — уточнил Камменос.

По мнению бывшего министра, подобное решение настраивает Россию против греческой церкви. «Решение сделать приятное Фанару и поддаться давлению некоторых американских кругов настроило Россию против нас», — отметил он.

Камменос также подчеркнул, что ответственность за будущее лежит на архиепископе Иерониме и архиереях Священного Синода.

Ранее предстоятель Александрийской Церкви Патриарх Феодор II признал ПЦУ. Это случилось на литургии в храме Архангела Михаила в Каире.