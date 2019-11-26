Экс-министр юстиции Украины нашла подтасовки в списке «Небесной сотни»
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обнаружила в списке «Небесной сотни» людей, которые погибли не из-за действий правоохранителей во время протестов на Майдане в 2014 году. Об этом сообщила газета «Взгляд».
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Изучив перечень людей, оказавшихся в списке «Небесной сотни», Лукаш разделила их на четыре группы, в зависимости от того, как именно они умерли.
В первую группу она включила людей, которые принимали участие в протестах, но погибли не от рук правоохранителей. Во второй группе — люди, не связанные с событиями на Майдане.
В третьей — погибшие при невыясненных обстоятельствах. В четвертой — погибшие на Майдане от огнестрельных ранений. В их случае орудие убийства невозможно определить.