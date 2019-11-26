Экс-министр юстиции Украины нашла подтасовки в списке «Небесной сотни»

Политолог рассказал, чем Зеленскому выгодно расследование гибели «небесной сотни» Подробнее

Изучив перечень людей, оказавшихся в списке «Небесной сотни», Лукаш разделила их на четыре группы, в зависимости от того, как именно они умерли.

В первую группу она включила людей, которые принимали участие в протестах, но погибли не от рук правоохранителей. Во второй группе — люди, не связанные с событиями на Майдане.

В третьей — погибшие при невыясненных обстоятельствах. В четвертой — погибшие на Майдане от огнестрельных ранений. В их случае орудие убийства невозможно определить.