Экс-министр иностранных дел Украины назвал «настоящую» цель визита Макрона

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «настоящую» цель визита президента Франции Эммануэля Макрона в страну. Он предположил, что Макрон желает принудить Украину к компромиссу по Минским соглашениям.

«Макрон, конечно, хотел бы нас „нагнуть“ на какие-то компромиссные вещи по Минским договоренностям», — высказался он в эфире украинского телеканала «Наш».

Климкин добавил, что Минские соглашения никогда не будут работать.

Эммануэль Макрон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующий день после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе пресс-конференции Макрон заверил Зеленского, что Россия не заинтересована в ухудшении отношений с Украиной.

Он рассказал главе страны, что в ходе переговоров с Путиным он получил от него заверения в том, что тот не будет провоцировать эскалацию.