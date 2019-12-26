Такое заявление экс-глава австрийского МИД сделала в рамках проекта РИА «Новости». Он посящен 20-летнему юбилею Путина на посту президента России.

По словам Кнайсль, глава РФ, кск правило, точно распознает тенденцию.

«Мне всегда было интересно за этим наблюдать, потому что Владимир Путин действительно в состоянии мыслить в геополитическом ключе, видеть большие причинные связи в историческом, географическом контексте и применять соответствующие меры, чтобы сгладить определенное развитие ситуации», — подчеркнула политик.

Она уточнила, что ситуацию часто трудно контролировать из-за большого количества мешающих факторов.