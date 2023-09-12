12 сентября 2023, 04:38
Экс-министр иностранных дел Австрии переедет в Санкт-Петербург
ТАСС: экс-глава МИД Австрии Кнайсль переедет в Санкт-Петербург
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль переедет жить в Петербург для работы в центре G.O.R.K.I. (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России) при СПбГУ. Об этом Кнайсль рассказала ТАСС на полях Восточного экономического форума.
«Я была сооснователем центра G.O.R.K.I. и руковожу им. Поскольку там очень много работы и он требует много внимания, я не могу заниматься этим мимоходом, я решила для этой работы переехать в Санкт-Петербург», — заявила Карин Кнайсль.
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В августе стало известно, что Кнайсль переехала в Россию и поселилась в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области. В России дипломат продолжила писать книги и преподавать юриспруденцию. Кроме того ее пригласили работать в центр G.O.R.K.I.
Карин Кнайсль занимала должность австрийского министра иностранных дел с 2017 по 2019 год. В 2022 году дипломат была вынуждена уехать из Австрии ради собственной безопасности, потому что ей угрожали расправой.
Причина нападок на экс-министра — хорошие отношения с Россией и работа в Роснефти. Из-за пропаганды многие на родине считают ее российским олигархом или даже шпионом.
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