Экс-министр энергетики США назвал провалом топливную политику Байден | 360°

Мир 10 октября 2022, 21:15 Поделиться Telegram

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Viber Экс-министр энергетики США назвал провалом топливную политику Байден Экс-министр энергетики США Перри назвал капитуляцией топливную стратегию Байдена

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Президент Джо Байден привел США к полной зависимости от иностранных энергоресурсов. Таким мнением в статье для сайта телеканала Fox News поделился бывший американский министр энергетики Рик Перри.

Он напомнил, что действующий глава государства два раза просил Организацию стран экспортеров-нефти (ОПЕК) прийти на помощь экономике США и каждый раз получил отказ. Последний случай стал особенно показательным, когда ОПЕК вместе с Россией объявила о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.

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«Стратегия зависимости от зарубежных поставщиков, разработанная президентом, сделала страну уязвимой и угрожает столкнуть экономику США с обрыва», — подчеркнул Перри.

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Он отметил, что в скором времени, цены на нефть вернутся к 110 долларам за баррель, а американцам придется платить на заправках от пяти до шести долларов за галлон бензина (3,8 литра).

В регулировании отрасли энергетики Белый дом совершил много ошибок, что и поставило ее практически на грань исчезновения, считает Перри.

По его словам, из-за решений Вашингтона зафиксировать цены на рынке появился резервный стратегический запас американской нефти, но это не помогло достичь цели.

«Цены на нефть снизились по сравнению с летним пиком, но они сейчас выше на 1,49 доллара выше, чем, когда Байден вступил в должность», — объяснил автор.

Ранее ведущий Fox News Брайан Килмид сообщил о панике в Белом доме после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. При этом, он уверен, что США были к этому готовы.

Как писало RT, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ОПЕК+ победой здравого смысла.

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