Экс-министр экономики Украины рассказал, что из-за Тимошенко МВФ не доверяет стране

По словам Милованова, в 2008 году Тимошенко «кинула» МВФ, поэтому теперь организация не доверяет властям Украины. Экс-министр напомнил про времена, когда ВМФ давал деньги Киеву без каких-либо условий, но после ситуации с Тимошенко все поменялось. Об этом написала «Экспресс газета».

«Поэтому на Украине сегодня политика — это немножко болото», — пояснил экс-министр.