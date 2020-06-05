Экс-министр экономики Украины рассказал, что из-за Тимошенко МВФ не доверяет стране
Тимофей Милованов, бывший министр экономики Украины, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) больше не доверяет Киеву так, как раньше, и в этом «заслуга» экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Об этом сообщило издание Lenta.ru.
По словам Милованова, в 2008 году Тимошенко «кинула» МВФ, поэтому теперь организация не доверяет властям Украины. Экс-министр напомнил про времена, когда ВМФ давал деньги Киеву без каких-либо условий, но после ситуации с Тимошенко все поменялось. Об этом написала «Экспресс газета».
«Поэтому на Украине сегодня политика — это немножко болото», — пояснил экс-министр.