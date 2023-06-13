Мир 13 июня 2023, 10:59 Экс-мэр Кривого Рога заявил о повреждениях промышленных предприятий в городе Бывший мэр Кривого Рога Викул сообщил о повреждениях промпредприятий после взрывов

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Промышленные предприятия в Кривом Роге повредило после взрывов, произошедших в ночь на 13 июня. Об этом сообщил бывший мэр города Юрий Викул, видео с его заявлением опубликовало украинское издание «Страна.ua».

Воздушную тревогу объявили ночью в разных частях Украины, в том числе в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, а также в Днепропетровской области, в которой находится Кривой Рог.

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Ранее предприятиям Кривого Рога пришлось частично остановить работу из-за разрушений на Каховской ГЭС. Глава Криворожской областной военной администрации Евгений Сытниченко сообщил, что после ЧП возникла напряженная ситуация с водой, поэтому промышленные площадки уменьшили ее забор и продолжили работу в условиях жесткой экономии.