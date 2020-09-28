Экс-менеджер штаба Трампа попытался покончить с собой

Бывший менеджер предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Брэд Парскейл взял в руки оружие и начал угрожать самоубийством. Полицейским удалось уговорить мужчину выйти к ним, после чего его забрали в больницу.

Правоохранителей к дому Парскейла в Форт-Лодердейле вызвала его жена, пишет газета Sun Sentinel со ссылкой на полицию города. Женщина рассказала, что ее супруг вооружен и угрожает наложить на себя руки. Сотрудники полиции довольно быстро смогли уговорить Парскейла выйти к ним из дома. После этого политический консультант добровольно сдался и отправился в больницу на принудительное лечение.

Как отмечает издание, в июле Трамп понизил Парскейла в должности. Причиной стало недовольство президента работой менеджера по организации мероприятий предвыборной кампании. По информации газеты, Парскейл подвергался критике за миллионы долларов на своих банковских счетах. Эти средства выделялись на предвыборную кампанию Трампа.

Выборы президента пройдут в США 3 ноября. Главными соперниками считаются действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.