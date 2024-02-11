Мир 11 февраля 2024, 16:18 Экс-командующий объединенными силами Украины узнал об увольнении из СМИ Бывший командующий войсками ВСУ Наев заявил, что узнал об отставке из СМИ

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Сергей Наев, бывший командующий объединенными силами Украины, заявил, что узнал о своем увольнении из средств массовой информации. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об отставке Наева 11 февраля.

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«Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего объединенными силами ВСУ, которую занимал с 2020 года», — сообщил военный.

Он поблагодарил всех генералов, офицеров, сержантов и солдат за самоотверженную службу, слаженную работу, совместные усилия, доверие и поддержку.

Ранее украинский лидер сообщил, что к руководству вооруженными силами приступает новая команда. Главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский. Он занял должность Валерия Залужного. До этого Сырский был на посту командующего сухопутными войсками.

Зеленский приказал новому главкому избежать «застоя» в зоне спецоперации. На генерала давят, хотя он после неудач в Авдеевке якобы пытался научиться сохранять баланс между восстановлением частей и боевыми задачами.