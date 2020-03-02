Экс-командира «Айдара» Мельничука задержали на греческо-болгарской границе

На границе Греции и Болгарии был задержан бывший командир украинского националистического формирования «Айдар» Сергей Мельничук. По его словам, запрос в Интерпол подала Россия.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Меня задержали на болгарско-греческой границе», — заявил Мельничук. Он пожаловался, что вместе с ним на кордоне сидят жена и девятимесячный сын. По словам Мельничука, украинское посольство «молчит».

В результате расследования гибели журналистов ГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина стало известно, что Мельничук принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, на которой они находились.

Источник: Facebook

В ноябре минувшего года жители города Хисаря устроили акцию протеста перед санаторием, принадлежащем Минобороны Болгарии. Они заявили, что правительство не выдает путевки детям-инвалидам, зато лечит «убийц из Украины». Горожане узнали, что в учреждении находились на реабилитации участники украинского штурмового батальона «Айдар».