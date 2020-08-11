Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская вышла на связь

В штабе отметили, что с Тихановской все в порядке. Однако больше никаких деталей не сообщили.

Ранее появилась информация, что лидера оппозиции насильно удерживают в Центризбиркоме. Туда она пошла, чтобы подать жалобу на результаты выборов президента Белоруссии, в которых победил действующий президент Александр Лукашенко.

В ЦИК заявили, что Тихановская покинула здание около 19-00. С тех пор она ни с кем не выходила на связь. При этом на днях в КГБ Белоруссии заявили, что на кандидата в президенты готовилось покушение. Ее хотели убить, но КГБ вовремя перехватило сообщение и предотвратило покушение.