Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская вышла на связь
Бывший кандидат на пост лидера Белоруссии Светлана Тихановская вышла на связь. Об этом сообщили в ее штабе, пишет Telegram-канал Лента дня.
В штабе отметили, что с Тихановской все в порядке. Однако больше никаких деталей не сообщили.
Ранее появилась информация, что лидера оппозиции насильно удерживают в Центризбиркоме. Туда она пошла, чтобы подать жалобу на результаты выборов президента Белоруссии, в которых победил действующий президент Александр Лукашенко.
В ЦИК заявили, что Тихановская покинула здание около 19-00. С тех пор она ни с кем не выходила на связь. При этом на днях в КГБ Белоруссии заявили, что на кандидата в президенты готовилось покушение. Ее хотели убить, но КГБ вовремя перехватило сообщение и предотвратило покушение.