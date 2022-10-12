Экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард покинула Демократическую партию | 360°

Мир 12 октября 2022, 15:10 Поделиться Telegram

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Viber Экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард покинула Демократическую партию

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Бывший кандидат в президенты США на выборах 2020 года Тулси Габбард приняла решение покинуть Демократическую партию. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на Daily Mail.

Она заявила, что партия провоцирует своими действиями ядерную войну.

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«Я больше не могу оставаться в нынешней Демократической партии, которая теперь находится под полным контролем элитарной клики поджигателей войны», — написала Габбард в соцсетях.

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Также она обвинила демократов в преследовании политических оппонентов и защите преступников.

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