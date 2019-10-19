Экс-кандидат в президенты Киргизии объявил себя богом. Силовики начали проверку
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУВД Бишкека, уже назначены религиоведческая и лингвистическая экспертизы неоднозначного заявления Абдылдаева. По результатам проверки действиям политика дадут юридическую оценку.
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«Досудебное производство ведется по статье УК Киргизии о возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды», - приводит агентство текст сообщения пресс-службы ведомства.
Ранее во время пресс-конференции Абдылдаев заявил, что является богом и станет президентом вселенной в 2020 году. Он известен тем, что является является последователем тенгрианства — доисламской и добуддийской религии тюрко-монгольских кочевников.
После высказывания Абдылдаева директор Госкомиссии по делам религий Зайырбек Эргешов заявил, что слова Абдылдаева изучат специалисты.
Эпатажный политик дважды выставлял свою кандидатуру на пост главы Киргизии — в 2011-м и 2017 году.