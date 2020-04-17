Экс-игрок сборной Англии погиб после заражения коронавирусом
Бывший футболист британского клуба «Лидс Юнайтед» и игрок сборной Англии Норман Хантер получил диагноз коронавирусная инфекция. Он ушел из жизни в больнице. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на страницу команды в Instagram.
На прошлой неделе Хантера госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако, несмотря на усилия медицинских работников, победить болезнь не удалось.
На момент смерти экс-футболисту было 76 лет.
Бывший спортсмен получил звание чемпиона мира в 1966 году.