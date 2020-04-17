Экс-игрок сборной Англии погиб после заражения коронавирусом

На прошлой неделе Хантера госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако, несмотря на усилия медицинских работников, победить болезнь не удалось.

На момент смерти экс-футболисту было 76 лет.

Бывший спортсмен получил звание чемпиона мира в 1966 году.