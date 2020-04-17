    17 апреля 2020, 15:57

    Экс-игрок сборной Англии погиб после заражения коронавирусом

    Ольга Ситникова

    Бывший футболист британского клуба «Лидс Юнайтед» и игрок сборной Англии Норман Хантер получил диагноз коронавирусная инфекция. Он ушел из жизни в больнице. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на страницу команды в Instagram.

    На прошлой неделе Хантера госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако, несмотря на усилия медицинских работников, победить болезнь не удалось.

    На момент смерти экс-футболисту было 76 лет.

    Бывший спортсмен получил звание чемпиона мира в 1966 году.