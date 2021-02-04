Экс-губернатора мексиканского штата задержали по обвинению в пытках журналистки

В Мексике задержали экс-губернатора мексиканского штана Пуэбла Марио Марина в организации пыток журналистки Лидии Качо в 2005 году. Политик почти два года скрывался от прокуратуры и Интерпола.

Задержание своего предшественника подтвердил губернатор штата Пуэбла Мигель Барбоса.

«Правительство Пуэблы выражает признательность генеральной прокуратуре за ее разведывательную работу, которая позволила задержать Марио Марина Торреса, и надеется на неукоснительное соблюдение правосудия», — написал Барбоса в своем блоге в Twitter​​​.

Ордер на арест экс-губернатора был выписан в апреле 2019 года, через месяц к его поискам подключился Интерпол. Его обвиняют в организации пыток журналистки Лидии Качо. Она в 2003 году опубликовала серию статей «Демоны Эдема», в которой раскрыла сеть детской порнографии и бездействие полиции. Через два года вышла её одноимённая книга, где журналистка обвинила губернатора, сенаторов и предпринимателей, в том числе владельца отеля Жана Саккара Кури и бизнесмена Камела Насифа Борге, в участии в сети. После этого ее арестовали, где девушка подвергалась пыткам.

Кури был приговорён к 112 годам тюрьмы в 2011 году за изнасилования и педофилию.