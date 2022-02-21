Экс-госсекретарь США Помпео отправится в Тайвань с рабочим визитом

Бывший госсекретарь США Майк Помпео отправится в Тайвань с рабочим визитом. Поездка состоится в период 2–5 марта. Об этом сообщило РИА ФАН.

У политика запланировано несколько встреч. Он появится на банкете в его честь. При этом подобный визит может негативно воспринять руководство Китая, так как Пекин считает Тайвань частью КНР. Чтобы выстраивать отношения с Китаем, властям других стран необходимо прекратить демократические отношения с руководством острова.