Экс-госсекретарь США обвинил европейских лидеров в некомпетентности

Нынешние лидеры европейских стран являются некомпетентными и не понимают поставленных перед ними задач. Такой нелестной оценкой в беседе с агентством Bloombegr поделился бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер.

По его словам, у лидеров европейских стран нет ориентиров развития своих стран. В частности, Киссинджер раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

«У них нет чувства миссии и направления, какие были у бывших глав этих государств, например, у де Голля и Аденауэра», — заявил экс-госсекретарь.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий согласился с мнением Киссинджера, заявив, что на Западе не осталось политиков, способных вести диалог ради мира на планете.

Ранее Киссинджер назвал три вероятных варианта завершения конфликта в Донбассе, писал RT.