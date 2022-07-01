Экс-госсекретарь США назвал три варианта финала конфликта на Украине

Кризис на Украине может разрешиться одним из трех вариантов. Такое мнение высказал в интервью журналу Spectator бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

По его мнению, первый из возможных вариантов подразумевает контроль России над большей частью Донбасса с основными промышленными и сельсохозяйственными районами, а также над «полосой земли вдоль Черного моря». Киссинджер полагает, что такой вариант станет «победой для Москвы», а роль НАТО окажется «не столь решающей, как считалось прежде».

В рамках второго варианта Россию попытаются вытеснить из Крыма. Такой сценарий способен привести к эскалации конфликта, убежден экс-госсекретарь США.

Третий сценарий предусматривает возвращение к ситуации до 24 февраля. Тогда ситуация «будет заморожена на некоторое время», полагает Киссинджер.

Ранее Генри Киссинджер заявил, что западным странам необходимо учесть интересы России после специальной операции на Украине, потому что она имеет большое влияние на Восток. По его словам, Россия способна стать форпостом Китая в Европе, что не будет выгодно для западных стран.