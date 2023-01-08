Мир 08 января 2023, 01:43 Экс-главы Госдепа и Пентагона выразили уверенность, что Россия не отдаст свои новые регионы Экс-главы Госдепа и Пентагона: Россия не уступит Украине свои новые регионы

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Россия не может уступить Украине свои новые присоединенные территории и будет дальше удерживать над ними контроль. Таким мнением бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс поделились в совместной статье для газеты The Washington Post.

«Если президент России Владимир Путин не сможет добиться военного успеха в 2023 году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины», — отметили они.

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Мнения Райс и Гейтса сошлись в том, что новые регионы России в будущем могут стать плацдармами для нового наступления. Они понадобятся, по их словам, чтобы установить контроль над остальной частью украинского побережья Черного моря и всем Донбассом.

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Бывшие главы оборонного и дипломатического ведомств США напомнили, что на сегодняшний день вся экономика и военный потенциал Украины зависят от помощи Запада и американского руководства.

Райс и Гейтс считают, что если Украина проиграет на поле боя, то давление Запада на нее будет усиливаться. При этом экс-чиновники заявили, что США и их союзникам нужно продолжать поставки Украине вооружения.

Ранее США выделили Украине очередной пакет военной помощи. Как заявили в Белом доме, он напрямую связан с текущим характером боевых действий в Донбассе.