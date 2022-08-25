Экс-главы Чехии считает смешными теории о военной угрозе со стороны России

Теории о возможном противостоянии с Россией смехотворны, считает бывший министр иностранных дел Чехии и экс-председатель Генассамблеи ООН Ян Каван. Об этом он рассказал в эфире Radio Universum.

«Я считаю смешными некоторые теории о том, что российская армия в случае успеха пройдет через всю Украину в Приднестровье, а потом через Словакию придет и к нам. Это прямо-таки дурная шутка. Поэтому я не думаю, что нам угрожает какая-то военная опасность», — заявил Каван.

Чешский экс-министр считает, что реальную угрозу представляет дальнейшая военная помощь Украине. Со временем она будет обходиться Праге все дороже, это приведет к очередному росту цен и скажется на уровне жизни граждан.

Упомянул Каван и снижение обороноспособности Чехии из-за масштабных поставок вооружения Киеву.

«Сейчас мы на грани. Мы опустошили все наши склады и еще продолжаем отправлять партии оружия на Украину. Таким образом, для собственной обороны у нас уже мало что осталось», — отметил Каван.