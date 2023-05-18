Мир 18 мая 2023, 23:29 Экс-главу Верховного суда Украины арестовали по делу о взятке РИА «Новости»

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Бывшего главу Верховного суда Украины Всеволода Князева арестовали по делу о взятке. Он пробудет под стражей 60 дней. Трансляцию заседания вел YouTube-канал местного издания «Общественное».

«Ходатайство старшего детектива Национального антикоррупционного бюро Украины удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Князеву Всеволоду меру пресечения в виде содержания под стражей в государственном учреждении „Киевский следственный изолятор“, — заявил судья на слушании дела.

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Высший антикоррупционный суд лишил Князева свободы на 60 дней. Срок отсчитают от даты задержания, то есть он пробудет под стражей до 14 июля 2023 года. Также подозреваемому назначили альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 100,3 миллиона гривен, что равняется примерно 234 миллиона рублей.

Князева задержали 15 мая сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. Его заподозрили в получении взятки от украинского бизнесмена. Речь шла о 2,7 миллионах долларов и владельце группы «Финансы и кредит» Константине Жеваго.