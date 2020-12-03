Экс-главу ЦАР не допустили до президентских выборов из-за нарушения Конституции

Бывшего президента Центральноафриканской республики Франсуа Бозизе не зарегистрировали в качестве кандидата на пост президента. Об этом стало известно в четверг. Конституционный суд ЦАР установил, что экс-президент подал на регистрацию документы, содержащие ложную информацию. Как оказалось, старейшина деревни Гага, что расположена неподалеку от города Босанго в префектуре Уам, выдал Бозизе поддельную справку о том, что экс-глава ЦАР находится на территории республики со второй половины 2019 года.

«LA CANDIDATURE DE MR FRANÇOIS BOZIZÉ EST INVALIDÉE PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE», — пишет издание Magazine в Facebook.

Достоверно известно, что Бозизе вернулся в ЦАР после того, как его свергли в 2013 году, лишь 16 декабря 2019 года. А для того, чтобы участвовать в выборах президента, кандидат должен непрерывно проживать на территории ЦАР как минимум год — это прописано в Конституции.

Регистрация кандидатов в президенты Центральноафриканской Ресрублики проходила с 1 по 10 ноября, и на момент подачи документов Бозизе проживал на территории республики лишь около десяти месяцев, что не дает ему права избираться на пост президента.

Франсуа Бозизе руководил ЦАР с 2003 по 2013 год, став президентом в результате военного мятежа. Однако впоследствие он сам был свергнут во время переворота, организованного силами коалиции «Селека». Экс-президент бежал из страны, как только лишился власти.

Кроме Бозизе отказ в регистрации на выборы получили Жан-Мишель Мандаба, Бертнан Кемба, Фредди-Михаэль Гансасуа и Армел Сайо.

Отмечается, что КС ЦАР не допустил Бозизе до выборов, несмотря на массу угроз со стороны его сторонников. Похоже, что грядущие выборы намерены провести максимально прозрачно, соблюдая все законы и правила. А это дает надежду на то, что республика наконец-то вновь станет демократическим государством.