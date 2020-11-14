Силовики задержали бывшего руководителя Службы национальной безопасности Армении Артура Ваценяна. Его подозревают в подготовке убийства армянского премьера Никола Пашиняна.

Как пишет «Sputnik Армения» со ссылкой на адвокатов Лусине Саакян и Ерванда Варосяна, днем правоохранительные органы хотели обыскать дом Ваценяна и его родителей, но разрешение получили на другой адрес. После этого силовики нагрянули с обыском в офис фонда «Родина», хотя права на это у них не было.

Саакян назвала это «позорным преследованием», чтобы удержать власть и сдать родину врагу.

Ваценян активно участвует в митингах за отставку Пашиняна после того, как 9 ноября он вместе с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым подписал совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. По соглашению в регион вошли российские миротворцы, которые пробудут там как минимум пять лет. Азербайджан и Армения 14 ноября обменялись телами погибших в боях у Шуши.

После 9 ноября Алиев объявил о победе, а в Ереване начались протесты, участники которых требуют отставки Пашиняна.