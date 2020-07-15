Экс-главу службы безопасности Цукерберга обвинили в расизме
Бывшего руководителя службы безопасности главы Facebook Марка Цукерберга снова обвиняют в сексизме и расизме. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на DailyMail.
Лиам Бут уволился в прошлом году из-за аналогичных жалоб. Теперь трое сотрудников снова обвинили его в сексуальных домогательствах и расистских высказываниях.
Один из работников рассказал, что Бут считает Black Lives Matter «террористической организацией», а также он обзывал темнокожую сотрудницу нецензурными словами. Другая женщина заявил, что Бут говорил, будто «устал от всех черных жизней».