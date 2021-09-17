Экс-главу крупнейшей российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева задержали в Польше. Он обвиняется в краже сотен миллионов долларов инвесторов.

По данным польской газеты Wyborcza, Васильев был задержан в аэропорту Варшавы. Сейчас он находится в следственном изоляторе, сообщил TJ. Уточняется, что он был арестован в августе, но информация об этом появилась только сейчас.

В мошенничестве Васильев обвиняется правоохранителями Казахстана. Прокуратура Польши занимается вопросом об экстрадиции россиянина в эту республику.

По данным следствия, в сентябре 2018 года бывший глава Wex с помощью криптобиржи похитил у неназванного пострадавшего 20 тысяч долларов. После заявления об этом было начало разбирательство, в ходе которого Васильев был заочно арестован и его объявили в межгосударственный, а потом в международный розыск, написала Wyborcza.