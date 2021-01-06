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    06 января 2021, 02:47

    Экс-главу китайской компании казнят за взятки

    Анатолий Минкин

    Суд приговорил к смертной казни бывшего руководителя крупнейшей государтсвенной компании Китая по управлению активами China Huarong Лай Сяомина. Все его имущество стоимостью более двух миллионов юаней конфисковано. Об этом сообщило издание Global Times.
    Экс-главу китайской компании казнят за взятки

    Согласно материалам дела, бизнесмен пользовался своим положением и за деньги помогал заключать заведомо коррупционные контракты, а также продвигал на места чиновников своих людей. Все это происходило с 2008 по 2018 год.

    Через своих людей он вывел из государственных фондов более 25 миллионов юаней, а также получил в качестве взяток от продвинутых им чиновников и предпринимателей деньги и активы на сумму более 1,5 миллиарда юаней.

    По мнению следствия, Лай Сяомин действовал в обход своих руководителей, вмешивался в конкретные проекты в коррупционных интересах фирм, которым он покровительствовал.

    Как сообщило издание «Политика сегодня», Лай Сяомина признали виновным в коррупции, взяточничестве и двоеженстве, а также нарушении политической дисциплины. По совокупности наказаний его приговорили к смертной казни.