Экс-главу китайской компании казнят за взятки

Согласно материалам дела, бизнесмен пользовался своим положением и за деньги помогал заключать заведомо коррупционные контракты, а также продвигал на места чиновников своих людей. Все это происходило с 2008 по 2018 год.

Через своих людей он вывел из государственных фондов более 25 миллионов юаней, а также получил в качестве взяток от продвинутых им чиновников и предпринимателей деньги и активы на сумму более 1,5 миллиарда юаней.

По мнению следствия, Лай Сяомин действовал в обход своих руководителей, вмешивался в конкретные проекты в коррупционных интересах фирм, которым он покровительствовал.

Как сообщило издание «Политика сегодня», Лай Сяомина признали виновным в коррупции, взяточничестве и двоеженстве, а также нарушении политической дисциплины. По совокупности наказаний его приговорили к смертной казни.