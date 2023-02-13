Мир 13 февраля 2023, 09:30 Экс-глава ЦРУ заявил о подготовке нового наступления российской армии в Донбассе Экс-глава ЦРУ Петреус: Россия готовит возможности для нового наступления в Донбассе РИА «Новости»

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Россия создает условия для новых наступательных действий в Донбассе, заявил экс-глава Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус. По его словам, наступление может начаться в Луганской области, сообщило издание RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Петреус добавил, что назвать сроки начала наступления сложно. На это будут влиять разные факторы, в том числе — погодные условия.

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«Погода будет играть большую роль в определении того, когда судоходство на местности позволит проводить операции», — уточнил он.

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Экс-глава ЦРУ также обратил внимание, что Россия располагает большим количеством сырья, благодаря чему ей удается обходить санкции Запада.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ начали перебрасывать живую силу и технику на Купянское направление, чтобы сдержать наступление российских сил.

Отдельно он отметил переброску противником новых радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.