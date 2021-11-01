Экс-глава СНБО Украины предсказал капитуляцию Зеленского перед Путиным

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поделился своими предположениями относительно того, как пройдет встреча президента России Владимира Путина и нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского. В эфире одной из передач на телеканале «Прямой» он выразил обеспокоенность тем, что такие переговоры окончатся капитуляцией Киева.

По мнению Турчинова, встреча президентов двух стран очень опасна для Украины из-за слишком разных «весовых категорий» Путина и Зеленского.

«После такой встречи всей стране может быть не до шуток. Потому что Путин будет встречаться только в одном формате — это капитуляция руководства страны. И именно этот формат они системно готовят. Путин готовит капитуляцию Зеленского», — сказал бывший глава совета безопасности Украины.

Он добавил, что Киев должен серьезно подготовиться к подобному саммиту, у него должны быть «другие формы реагирования». О какой именно реакции идет речь, спикер не уточнил. Он напомнил, что Зеленский не сдержал свое слово относительно завершения внутреннего конфликта. Во время предвыборной агитации он обещал закончить войну за две недели, но она длится уже три года спустя этих слов.