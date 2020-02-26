    26 февраля 2020, 15:59

    Экс-глава службы экономической разведки Франции станет ведущим канала RT France

    Дарья Морозова

    Экс-руководитель службы экономической разведки Франции Ален Жюйе будет вести программу о геополитике на телеканале RT France. Об этом сообщил RT.

    «Вне всяких идеологических соображений, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность», — сказал Жюйе о своей новой работе.

    Руководитель RT France Ксения Федорова сообщила, что очень рада, что человек такого масштаба будет работать с телеканалом.

    Программа будет называться La Source («Источник») и выходить в эфир дважды в месяц. Она будет освещать темы дипломатии, безопасности, конфликтов, терроризма и экономической разведки.