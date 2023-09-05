Мир 05 сентября 2023, 21:55 Экс-глава СБУ Наливайченко заявил о существовании занимающегося убийствами отдела Экс-глава СБУ Наливайченко заявил о работе отдела, занимающегося убийствами unsplash.com

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В составе Службы безопасности Украины уже восемь лет существует «убойный» отдел. Об этом журналу The Economist рассказал бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Соответствующее пятое управление контрразведки появилось в спецслужбе в 2015 году. Тогда украинские власти решили, что «сажать коллаборантов в тюрьму» недостаточно.

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«Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно устранять людей», — заявил Наливайченко.

По данным The Economist, пятое управление имеет отношение к убийствам командира ополчения ДНР Арсена Павлова, командира батальона «Сомали» из ДНР Михаила Толстых и первого главы республики Александра Захарченко.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что нацисты и коллаборационисты уничтожили 1,5 миллиона евреев во время Великой Отечественной войны. Их истребляли преимущественно не немцы, а «бандеровцы и иже с ними», подчеркнул российский лидер.