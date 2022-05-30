Экс-глава СБУ Харькова потребовал извинений от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что служба безопасности страны (СБУ) бездействует. Уволенный глава ведомства Роман Дудин потребовал от него извинений за эти слова. Об этом сообщил ТАСС.

«Прошу публично опровергнуть изложенную в вашем обращении информацию о бездействии руководства управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет самые высокие результаты деятельности среди других структур», — написал он.

Дудин опубликовал свои требования в соцсетях. Также он подчеркнул, что готов на любые проверки, включая полиграф. Экс-глава СБУ в Харькове отметил, что обнародованные Зеленским обвинения можно опровергнуть «любым публичным форматом».

Президент Украины уволил Дудина 29 мая. Об этом сообщил RT. Зеленский сказал, что экс-глава СБУ в Харькове «не работал на защиту города», а думал «только о себе лично».

Дудин занимал пост главы управления СБУ в Харьковской области с 2020 года. На эту должность его назначил Зеленский.