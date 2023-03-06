Мир 06 марта 2023, 22:55 Экс-глава СБУ Баканов попал под следствие — СМИ Экс-глава СБУ Баканов оказался под следствием из-за провальной работы в начале СВО РИА «Новости»

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Бывший глава СБУ Иван Баканов находится под следствием. Об этом сообщило украинское издание «Новое время» со ссылкой на высокопоставленный источник в офисе президента Владимира Зеленского.

Баканов считается другом детства Зеленского, также он был его коллегой по студии «Квартал-95».

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«Уволенный в июле прошлого года с должности главы СБУ Иван Баканов сейчас находится под следствие. <…> В офисе президента ужаснулись от того, как руководил Баканов. По многим направлениям — полный провал», — передало издание слова источника.

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Собеседник газеты сообщил, что Баканов проходит по делу Государственного бюро расследований о потере приграничных территорий страны.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов раскрыл, что Украина начала подготовку к конфликту с Россией в декабре 2019 года после встречи в Париже двух президентов. Это была первая и единственная встреча украинского лидера с президентом России Владимиром Путиным.