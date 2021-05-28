Экс-глава разведки Украины утонул в Египте

Бывший руководитель украинской Службы внешней разведки Виктор Гвоздь утонул в Египте во время дайвинга. Об этом сообщил «Интерфакс».

«По имеющейся информации, 28 мая во время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо», — сообщили «Интерфакс-Украина» в пресс-службе министерства.

Спасатели подняли тело экс-главы СВР на поверхность воды уже без признаков жизни, отметили в пресс-службе. До приезда скорой помощи ему делали сердечно-легочную реанимацию. Однако, как отмечается, «несмотря на проведенные во время экстренной госпитализации интенсивные реанимационные меры, медики констатировали его смерть».

Украинское посольство в Египте взаимодействует с египетской стороной для выяснения точной причины смерти, поддерживает связь с родными, добавили в министерстве.

Политик отдыхал в Египте с женой, там же он отпраздновал день рождения, сообщило ИА Nation News. Известно, что Виктор Гвоздь любил дайвинг и занимался им в разных странах мира.

Виктор Гвоздь возглавлял Службу внешней разведки Украины с 2014-го по 2016 год.