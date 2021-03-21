Экс-глава разведки США из-за ошибки Google «стал» президентом

Ошибка Google привела к тому, что президентом Америки назывался экс-глава национальной разведки Ричард Гренелл. Такая информация появлялась при составлении запроса «кто президент Соединенных Штатов», набранного в поисковой строке.

«Google и „Википедия“ внесли обновления. А на дворе еще не 1 апреля», — так политик прокомментировал тот факт, что машинные программы спутали с президентом США. Он написал об этом пост на своей официальной странице в Instagram.

Воспользовавшись неожиданной для него ролью, политик поиграл в президента и начал выдумывать новые законы и указы. Гренелл пообещал «твердо стоять на ногах и уверенно идти по лестнице вверх». Эта шутка отсылает нас к споткнувшемуся трижды Байдену, который накануне запинался, поднимаясь по трапу самолета.

Ричард Гренелл является бывшим чиновником администрации Дональда Трампа. Экс-президент Соединенных Штатов заявил, что США будут зависеть от поставок нефти из России. Он рассказал об этом, выступая на 47-й Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Орландо, штат Флорида, напомнили в Urа.ru.