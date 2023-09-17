Мир 17 сентября 2023, 15:56 Экс-глава подконтрольной Украине части Херсонской области покончил с собой Бывший глава подконтрольной Киеву Херсонской ОВА Лагута совершил самоубийство Википедия

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Бывший глава подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области Геннадий Лагута покончил с собой. Об этом сообщило местное издание «Политика страны» со ссылкой на украинского депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя.

По мнению депутата, Лагуту довели до такого шага. Парламентарий уточнил, что чиновника обвиняли в том, что под его руководством часть Херсонской области перешла под контроль России.

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Геннадию Лагуте было 49 лет, он возглавлял региональную администрацию Херсонской области с октября 2021 года и был снят с должности в июле 2022-го.

Официальных обвинений против Лагуты на Украине не выдвигали.

Ранее советник временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что украинские власти довели ситуацию на подконтрольных себе территориях региона до социогуманитарной катастрофы. По его словам, с людей требуют коммунальные платежи, хотя на контролируемой Украиной территории есть перебои и с водой, и со светом, и с вывозом мусора.