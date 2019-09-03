Экс- глава Пентагона назвал самую опасную страну мира

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что самой опасной страной в мире считает Пакистан. Об этом Мэттис написал в своей книге.

Причина такого мнения в радикализации общества в стране и стремительном наращивании ядерного потенциала.

Новая книга бывшего главы Пентагона поступила в продажу во вторник, 3 сентября. Она получила название Call Sign Chaos: Learning to Lead.

«Из всех стран, с которыми я имел дело, я считаю, что Пакистан — самая опасная», — приводит РИА «Новости» выдержку из книги Мэттиса.

Выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, экс-глава оборонного ведомства США пояснил свою позицию. Мэттис также добавил, что его мнение разделяют и «пакистанские военные». По его словам, они отдают себе отчет в том, что происходит.

«Когда вы берете радикализованное общество, добавляете к этому самый стремительно растущий в мире ядерный арсенал, вы поймете, почему одно из моих убеждений касается того, что нам необходимо сейчас сконцентрировать внимание на контроле вооружений и нераспространении. Это самая большая проблема сейчас», — сказал Мэттис во время выступления в Нью-Йорке.

Джеймс Мэттис занимал пост главы Пентагона с самого начала работы администрации Трампа в январе 2017 года. Занимаемую должность он покинул 31 декабря 2018 года. Отставку Мэттиса спровоцировало решение президента США в конце прошлого года о предстоящем выводе войск США из Сирии.