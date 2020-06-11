Экс-глава офиса Зеленского оказался рад своему увольнению

«Правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности, даже в случае, когда эти люди разошлись. <…> Конечно, я являюсь носителем знаний, очень чувствительных для Вас и для страны, но поверьте, я останусь порядочным человеком», — написал Богдан.

Бывший глава также прокомментировал свое увольнение.

«О лишении меня власти — так я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу в который Вы бросаете страну <…> мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище», — заявил он.

По мнению Богдана, Зеленский променял «мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей», которые им манипулируют.

Ранее президент в беседе с изданием «Украинская правда» сообщил, что причиной увольнения Богдана стало то, что его сильно поменяла власть. Зеленский добавил, что сейчас они не общаются. По данным другого издания, бывшего главу офиса сняли с должности за частые матерные выражения.