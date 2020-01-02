Экс-глава Nissan рассказал, как организовал побег

«Утверждения СМИ, что моя жена Кароль и другие члены моей семьи сыграли роль в моем отъезде из Японии, лживы и не соответствуют действительности. Свой отъезд организовал я сам. Моя семья не играла никакой роли», — заверил Гон.

Между тем СМИ сообщили, что Гон прилетел в Бейрут частным самолетом из Стамбула. Он пересек границу по собственному французскому паспорту. В реализации спецоперации ему помогла неназванная частная охранная компания.

В ноябре 2018 года Гона и его помощника Грегори Келли арестовали. Их подозревают в том, что Гон с помощью Келли утаивал доходы. Якобы с 2010 по 2017 им удалось увести от налогов приблизительно 71 миллион долларов.

Келли выпустили под залог 25 декабря 2018 года. Весной 2019 года из-под стражи под подписку о невыезде выпустили и Гона, запретив тому покидать Японию. Однако ему удалось покинуть собственный дом — в футляре от музыкального инструмента. В итоге в канун Нового года, 31 декабря, он объявился в Ливане.