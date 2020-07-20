Экс-глава Nissan раскрыл причину своей неявки в суд во Франции

Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон 13 июля должен был прийти на слушание дела в суд во Франции. Свою неявку он объяснил техническим препятствием. Его паспорт находился в Ливане.

«Мои адвокаты в течение нескольких недель обсуждали условия этого слушания. Существует техническое препятствие. Мой паспорт находится в руках генпрокурора Ливана, потому что Япония выдала международный ордер на мой арест», — заявил Гон газете Parisien.

Он добавил, что хочет быть уверен в гарантии свободы передвижения и безопасности. На это журналист издания отметил, что Франция не имеет соглашения об экстрадиции с Японией, таким образом экс-глава компании мог не сомневаться в безопасности.

Ган отметил, что ему нужно пересечь несколько стран, чтобы оказаться во Франции. По его словам, никто ему не может дать гарантию того, что поездка пройдет без происшествий. Он высказал мнение, что судья мог бы допросить его в Бейруте.

Карлоса Гона арестовали в ноябре 2018 года вместе с помощником Грегори Келли. Экс-главу Nissаn заподозрили в том, что он с помощью подчиненного утаивал доходы. Всего с 2010-го по 2017-й им удалось увести от налогов приблизительно 71 миллион долларов. Весной 2019 года Гона отпустили под подписку о невыезде. Экс-главе Nissan запретили покидать Японию, но ему удалось уехать в Ливан.