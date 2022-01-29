Экс-глава Нацгвардии Украины не стал связывать бойню в Днепре с дедовщиной

Расстрел караула нацгвардейцев, который произошел на предприятии «Южмаш» в украинском городе Днепр, не связан с дедовщиной. Такое мнение высказал бывший руководитель Национальной гвардии Николай Балан. Он оставил должность после случившейся чрезвычайной ситуации.

«Сразу скажу, что это (дедовщина — прим. ред.) неправда. Эта информация не подтверждается. Это лишь предположения. Я думаю, что эти две женщины, которых он расстрелял, не принимали участия в каких-либо противоправных действиях против Рябчука. Одна женщина — оператор, вторая — военнослужащая Нацгвардии. Одна из них ранена, а вторая погибла. <…> Поэтому я считаю, что такого не было, а все показания Рябчука просто спекуляция», — заявил Балан в интервью изданию «Страна.ua».

Он также добавил, что, по его информации, военнослужащий не употреблял запрещенных препаратов.

«Были полные противопоказания, и при отборе на службу Рябчук это указал, и при анализе после случившегося наркотики не были выявлены», — объяснил Балан.

Нацгвардеец Артемий Рябчук 27 января открыл стрельбу из автомата в караульном помещении завода «Южмаш», после чего сбежал с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. Среди погибших четверо военных и один гражданский.

Рябчука задержали, ему грозит пожизненное тюремное заключение.

В ГБР Украины также возбудили дело против руководства Национальной гвардии страны о небрежном отношении к службе.

Президент страны Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Нацгвардии Николая Балана. По словам самого Балана, решение об увольнении он принял самостоятельно.