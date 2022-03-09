Экс-глава МВД Украины заявил, что страна готовилась к войне задолго до начала спецоперации РФ

Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявил, что Украина при финансовой поддержке Запада задолго до начала спецоперации РФ готовилась к войне с Россией. Об этом написал NEWS.ru.

Отвечая на вопрос о том, готовились ли ВСУ вместе с нацбатальонами начать большое наступление в Донбасс, а затем и в Ростовскую область, Захарченко посоветовал обратиться к словам президента РФ.

«Я полагаю, что ответ на данный вопрос заключен в словах президента России Владимира Путина, который заявил, что „если драка неизбежна, то лучше бить первым“. Подготовка к войне — не с ДНР и ЛНР, а крупномасштабной с Россией — Украиной все эти годы действительно велась. При многомиллиардной финансовой поддержке стран Запада, которые взрастили на свои деньги огромное количество радикальных и неофашистских организаций на территории Украины», — сообщил он.

Захарченко считает, что дальнейших исход военной операции зависит от российских войск.

«Зависит от скорости продвижения российских войск в ходе спецоперации и того момента, когда признают нелегитимной действующую власть», — заключил он.