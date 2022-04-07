Экс-глава МВД Украины: США и Великобритании выгоден украинский конфликт

Политический кризис в Донбассе, который перерос в военный конфликт, могли разрешить при помощи Минских соглашений. Украинские власти не просто не собирались их выполнять, но и не имели такой возможности. Об этом в интервью «360» заявил экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко.

Республики Донбасса и Россия, выступавшая посредником в урегулировании ситуации в «нормандском формате», приняли Минские соглашения. Выход из кризиса в них расписали детально и поэтапно.

«Но сразу украинское руководство не просто не собиралось их выполнять, но, на мой взгляд, не имело такой возможности. Люди, которые организовывали конфликт между Украиной и Россией, не были заинтересованы в его прекращении. Спецслужбы Великобритании и США <…> хотели, чтобы была война между Украиной и Россией», — подчеркнул Захарченко.

Россия, пояснил он, набирала экономическую силу. Британцев и американцев бывший министр назвал опытными политическими игроками с исторически обусловленным огромным опытом колонизаторства и ведения системных маркетинговых войн.

«Они восстанавливают свое производство, прежде всего в военно-промышленном комплексе, уходят таким образом от инфляции и наращивают военно-политическую мощь на европейском континенте. Им очень выгоден этот конфликт», — сказал экс-глава МВД Украины.

США и Великобритания, указал он, раздували в СМИ «ощущение агрессии» со стороны России и на этом фоне усиливали присутствие НАТО на европейском континенте. Под общим контролем американцев и британцев оказалась и экономика стран ЕС, которым навязали определенные правила игры.

«Маркетинговые войны также идут на протяжении столетий. Они стравливают людей, народы между собой и получают от этого определенную экономическую выгоду», — пояснил Захарченко.

Внутри Украины, заметил он, тоже существовали силы, которые хотели «защитить капиталы» и не впустить на украинскую территорию российских инвесторов.

«Поэтому подыгрывали и участвовали в финансировании неофашистов внутри Украины, которые фактически и стали наконечником копья, применявшегося в ходе государственного переворота, а дальше — и атаки на восточные регионы Украины, и втягивания в конфликт России», — заключил бывший украинский министр.