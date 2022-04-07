Экс-глава МВД Украины предрек распад страны

Украина может перестать существовать как одно целое. Ее регионы могут стать независимыми республиками после завершения спецоперации. Об этом в интервью «360» рассказал экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко.

Он предположил, что Украину «переучредят», а владения украинских олигархов национализируют.

«Опыт создания народных республик все больше набирает обороты. Есть уже ЛНР, ДНР. Сейчас создается администрация в Херсоне, Харьковской области. Я думаю, что со временем эти территории пойдут просто по накатанному для этих областей. Думаю, что они будут объявлять о своей независимости», — заявил он.

После получения такого статуса новые государства будут решать, что делать дальше. Они могут остаться независимой единицей или стать частью другой страны, считает Захарченко. Он подчеркнул, что часть республик уже заявляла о стремлении в состав России.