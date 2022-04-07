Экс-глава МВД Украины назвал финальную точку российской спецоперации

Финальной точкой спецоперации России на Украине должно стать подписание Киевом акта капитуляции. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Виталий Захарченко в беседе с «360». Однако он не вполне понимает, кто в итоге будет подписывать этот документ с украинской стороны. Кроме того, экс-министр убежден, что США и Великобритания не захотят завершать дело миром, поскольку им это не выгодно.

«Акт капитуляции. Документ, который в конце любой подобной операции должен быть. Другой вопрос, с кем его будут подписывать, куда денется вот это руководство. На мой взгляд, все больше возникает сложностей с самими этими руководителями», — сказал он.

При этом Захарченко подчеркнул, что у него не очень хороший прогноз по поводу того, какую роль на Западе отвели Зеленскому и его окружению.

«То ли они будут неким правительством в изгнании и организовывать партизанскую войну на территории Украины, то ли их просто физически устранят и назначат кого-то другого на эту роль. Но они сейчас из последних сил из кожи вон лезут, чтобы доказать, что они способны», — сказал Захарченко.

Как будут развиваться события, экс-министр предсказать пока затрудняется. Однако не исключает, что западные спецслужбы не захотят прекращать конфликт в стране.

«Им это невыгодно, прежде всего Великобритании и США, чтобы более полноценно контролировать европейский континент в планах поставок, сбыта. То, что они своими действиями будут уничтожать экономику и государства, их мало интересует. Им главное — своя выгода. Получают они выгоду при сбыте продукции, при размещении контингента НАТО, при поставках вооружения — это для них самое основное. И они фактически уже решили», — отметил Захарченко.

Ранее Захарченко сообщил о том, что Украина при финансовой поддержке Запада задолго до начала спецоперации РФ готовилась к войне с Россией.