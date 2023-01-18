Эксклюзив 18 января 2023, 12:13 Экс-глава МВД Украины дал прогноз о ситуации в стране после авиакатастрофы в Броварах Экс-глава МВД Украины: гибель Монастырского в Броварах не изменит политику страны YouTube

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Гибель руководства украинского министерства внутренних дел в авиакатастрофе в Броварах не изменит политики страны. Эти посты займут люди, которые будут по-прежнему выполнять задачи, поставленные внешними силами, заявил в беседе с «360» бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко.

«Украина попала под внешнее управление даже не после 2014 года, она попала под него еще после первой так называемой оранжевой революций в 2004–2005 годах. По сути, тогда речь тоже шла о скрытом госперевороте, но без применения оружия, насилия, явного иностранного участия», — заметил Захарченко.

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Он подчеркнул, что на фоне того, что Украина давно потеряла свою независимость и находится под внешним управлением, нет никакой разницы, кто займет министерские кресла.

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«Они выполняют определенную задачу. Будь то Арсен Аваков, Денис Монастырский, еще кто-то — разницы абсолютно нет», — добавил собеседник «360».

Захарченко пояснил, что Аваков просто более активно занимался своим пиаром, нежели Монастырский, но оба выполняли задачи, поставленные внешними силами.

«Вот и все. Политика страны не поменяется, ничего не изменится от того, что будут назначены какие-то новые люди», — заключил он.

Национальна полиция Украины ранее подтвердила, что при крушении вертолета в Броварах погибли руководитель МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Воздушное судно потерпело крушение в пригороде Киева утром 18 января. Вертолет по неустановленной пока причине упал рядом с жилым домом и детским садом. Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил о 16 погибших и 22 пострадавших. Среди жертв есть два ребенка.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба опубликовал данные о том, что при крушении есть 17 погибших. В местных СМИ позже появилась информация о том, что жертвами стали 18 человек, а пострадали 26. Эти данные пока официально не подтвердили.