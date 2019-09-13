Экс-глава Минздрава Украины разглядела у Зеленского раздвоение личности
Почему украинский лидер после выборов стал по-другому относиться к бывшей исполняющей обязанности главы Минздрава, Ульяна Супрун рассказала в интервью изданию «Левый берег».
Главу Минздрава Украины Ульяну Супрун уволилиПодробнее
«Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом», — заметила политик, комментируя изменение риторики со стороны Зеленского в свой адрес.
По мнению Супрун, украинский президент «играет разные роли», а в его высказываниях «начал наблюдаться популизм».
Экс-глава украинского министерства здравоохранения отметила, что в перерыве между двумя турами выборов не встречалась с нынешним главой государства.
В готическом романе Роберта Стивенсона, на который сослалась Ульяна Супрун, рассказывается история доктора Джекилла, страдающего раздвоением личности.
Супрун возглавляла украинский Миндрав с 1 августа 2016 года. Из-за американского гражданства суд запретил ей исполнять обязанности министра, за Супрун остались полномочия его заместителя. С должности первого замминистра здравоохранения страны политика уволили 4 сентября.