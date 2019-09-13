Экс-глава Минздрава Украины разглядела у Зеленского раздвоение личности

Супрун нашла объяснение изменениям в отношении к ней президента Украины. Экс-министр здравоохранения страны не исключила, что Владимир Зеленский страдает психическим расстройством.

Почему украинский лидер после выборов стал по-другому относиться к бывшей исполняющей обязанности главы Минздрава, Ульяна Супрун рассказала в интервью изданию «Левый берег».

Главу Минздрава Украины Ульяну Супрун уволили Подробнее

«Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом», — заметила политик, комментируя изменение риторики со стороны Зеленского в свой адрес.

По мнению Супрун, украинский президент «играет разные роли», а в его высказываниях «начал наблюдаться популизм».

Экс-глава украинского министерства здравоохранения отметила, что в перерыве между двумя турами выборов не встречалась с нынешним главой государства.

В готическом романе Роберта Стивенсона, на который сослалась Ульяна Супрун, рассказывается история доктора Джекилла, страдающего раздвоением личности.

Супрун возглавляла украинский Миндрав с 1 августа 2016 года. Из-за американского гражданства суд запретил ей исполнять обязанности министра, за Супрун остались полномочия его заместителя. С должности первого замминистра здравоохранения страны политика уволили 4 сентября.