Власти Польши опасаются, что Россия запланирует новый проект «Северный поток — 3». Страхами Варшавы на этот счет поделился бывший глава польского Минобороны Ромуальд Шереметьев.

По его словам, под новым «потоком» он подразумевает не трубопровод, а наплыв мигрантов, который Россия якобы организует, чтобы ударить по интересам Польши, сообщило РИА «Новости».

«Россия довела дело „Северного потока — 2“ до конца. <…> Путин добился полного успеха, а сейчас они дополнят „Северный поток — 2“ „Северным потоком — 3“», — сказал Шереметьев в беседе с местными СМИ.

Ранее вину за миграционный кризис на польско-белорусской границе на Россию уже перекладывал министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, именно действия РФ привели к обострению ситуации. Помимо этого, он заявил о грязной игре Белоруссии и России, которая была направлена на обострение обстановки в приграничных зонах.

Помимо этого, по словам Блащака, белорусские силовики якобы специально портят ограждения на границе с Польшей.