Экс-глава Минобороны ДНР заявил, что Украина нужна США для дестабилизации РФ

США не собираются помогать Украине, их цель — использовать ее, чтобы дестабилизировать обстановку в России. Таким мнением с Общественной службой новостей поделился экс-глава Минобороны ДНР, военный и политический деятель Игорь Стрелков.

«Любая провокация» сейчас будет использована так, чтобы свести ее теме агрессии со стороны России, считает Стрелков.

«Но не для того США заявили о войне, чтобы потом ничего не предпринять. Целью США является не защита Украины, а дестабилизация ситуации внутри РФ. Видимо, они считают, что ситуация в России дозрела, чтобы дестабилизировать ее санкциями и поднять вопрос о смене власти», — сказал военный.